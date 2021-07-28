Eskişehir’de mobil aşı stantlarında kuyruk

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de kurulan mobil stantlarda aşı olmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, kentteki aşılama oranı 74,9’a yükselerek ‘mavi’ kentler sınırına ulaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın, 10-16 Temmuz haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 900 bin nüfuslu Eskişehir, vaka sayısı 100 bin kişide 66,83 oranla yer aldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşılama çalışmalarına hız verilmesi için hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra alışveriş merkezi, tren garı, otogarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara mobil aşılama stantları kurdu. Sağlık İl Müdürlüğü ek hizmet binası önündeki stantta aşı olmayan isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Randevusuz olarak gelenlerin Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden aşı hakkı olup olmadığı kontrol edilirken, kurulan paravanlarda da aşıları yapılıyor.

Mobil stantta üçüncü doz aşı olan İbrahim Aydoğan (63), herkesi aşı olmaya davet ederek, “Üçüncü aşımızı olduk. İki doz Sinovac sonra Biontech aşımızı olduk. Gayet güzel. Rahatız, mutluyuz, sağlığımız yerinde” dedi. Zarife Uslu (57) ise ikinci doz aşısını olduğunu söyledi. Normal hayata dönmek için herkesin aşı olması gerektiğini anlatan Uslu, “İkinci doz aşımı oldum. Aşı olalım tabi, herkes aşı olsun ki kalksın bu hastalık da ortadan. Kimse kimseye bulaştırmadan normal hayata dönelim artık” diye konuştu.

Nilüfer Biçergil (44) de yeniden sokak kısıtlamalarını yaşamak istemediğini belirterek, “İkinci doz aşımı olacağım. İlkinde Biontech oldum, ikinciyi de Biontech olacağım. Kesinlikle herkes aşı olmalı. Bunu tartışmanın gereği yok. Vaka sayıları gittikçe artıyor. Eskişehir bu konuda da her zaman olduğu gibi çok bilinçli. Aşılamada ilk sıralardayız ama tüm Türkiye’nin hızlıca aşı olması gerekiyor. Yoksa sonbaharda yine kapanırsak hepimiz için hüsran olacaktır” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR, MAVİ LİSTEYE YAKIN

Eskişehir’de 531 bin 181 kişi birinci doz, 364 bin 818 kişi ise ikinci doz aşılarını oldu. Üçüncü doz aşı olanlarla birlikte toplam yapılan aşı sayısı 969 bin 725’e ulaşırken, Eskişehir yüzde 74,9 aşılama oranıyla Türkiye’de Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Amasya’dan sonra en yüksek aşılama seviyesiyle 7’nci sırada yer aldı. Kent, yüzde 75’i aştığında ‘mavi’ listeye katılacak.

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