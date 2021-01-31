Eskişehir’de kumar oynayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de daha önceden mühürlenen dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi’nde daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek lokalinin yeniden açılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe savcılık izniyle baskın yapılırken, 38 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 39 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ve kumar oynamak suçundan toplamda 119 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Dernek sorumlusu hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ ve ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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