Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 31 kişiye 135 bin 625 lira ceza

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de 2 dernekte kumar oynarken yakalanan 31 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 135 bin 625 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtuluş ve Cumhuriye Mahalleleri’nde bulunan 2 dernek binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dernek binalarına yapılan baskında 31 kişi kumar oynarken yakalandı.

31 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 135 bin 625 lira idari para cezası uygulandı. Dernek başkanları hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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