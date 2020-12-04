Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 27 kişiye 118 bin 125 lira ceza

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de mühürlü iş yerine girip, kumar oynarken yakalanan 27 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 118 bin 125 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’ndeki iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine hareke geçti. İş yerine yapılan baskında 27 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlik tespiti yapılan 27 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 118 bin 125 lira ceza uygulandı.

İş yerinin sorumlusu hakkında ise, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem yapıldı.

Daha önce kumar oynatıldığı için mühürlendiği belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

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