Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 20 kişiye, 87 bin 500 lira ceza

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de bir dernekte kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 87 bin 500 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi’ndeki bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle derneğe baskın yapan polis ekipleri ,20 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik kontrolü yapılan 20 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 87 bin 500 lira para cezası uygulandı. Dernek başkanı hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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