Eskişehir’de KPSS heyecanı

Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ortaöğretim oturumu saat 10.00’da başladı. Sınav merkezleri önünde kuyruk oluşurken, görevliler de adayları sosyal mesafe konusunda uyardı. Kapıların kapatılmasının ardından geç kalan adaylar ise sınava alınmadı.

KPSS ortaöğretim oturumuna girecek adaylar, sınava yarım saat kala Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde uzun kuyruk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle sınav görevlileri, fakülte girişinde adayları koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafe kuralına göre sıraya girmelerini sağladı. Adaylar, dezenfektan kullanıp, maskelerini değiştirdikten sonra kimlik kontrolleri yapılarak salonlara alındı. Saat 10.00’da kapılar kapatılırken, sınava geç kalan adaylar ise içeri alınmadı. Adayların aile ve yakınlarının ise fakülte çevresinde heyecanlı bekleyişi sürüyor.

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