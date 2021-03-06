Eskişehir’de koronavirüs denetimi

Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği ‘Dinamik Denetim Süreci’ genelgesi kapsamında Eskişehir’de denetimler yapıldı.
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haritaya göre, orta riskli il olarak sarı renkli kategoride bulunan Eskişehir’de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Dinamik Denetim Süreci’ uygulaması yapıldı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu İsmet İnönü Caddesi ve Porsuk Bulvarı’nda denetimlerde bulundu. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde, işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar ile ilgili bilgi verildi. Yeme-içme mekanlarındaki maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere masalar arasındaki mesafe, müşteri kapasitesi, girişte HES kodu uygulaması, ateş ölçümü gibi kurallar denetlendi. Ekipler, sokakta gezerken maske takmayanlara cezai işlem uygularken, yanlış maske takanlara ise uyarılarda bulundu. Polis araçlarından da uyarı anonsları yapıdı.
FOTOĞRAFLI
ABD, (DHA)- ABD'de Singer Island sahiline yakın mesafede toplanan onlarca siyah uçlu resif köpek balığı görenleri korkuttu. Sahile…
Ali Çağlar Tınbek/ İstanbul DHA İstanbul’da dün beş ilçede huzur ve asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde,…
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'düşük riskli' il olarak mavi kategoride bulunan Hakkari'de, aylar sonra kısıtlamanın…
Mehmet Mucahit CEYLAN- Burak EMEK/ERBİL (Irak), (DHA)- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in…
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride…
Mehmet Mucahit CEYLAN- Burak EMEK/ERBİL (Irak), (DHA)- KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa…