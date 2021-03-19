Eskişehir’de kamyon kazası: 3 yaralı

İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminden Uzman Klinik Psikolog Sevilay Sitrava, dijital çağın en büyük sorunlarından sosyal medya kaynaklı depresyonla ilgili olarak, "Kişi, kendi bedenine bir ötekinin gözünden, beklentilerinden, tercihlerinden bakarken, kendisine yabancılaşmış oluyor. Kendisinin iç dünyasına kulak vermez oluyor, çünkü beğenilen öteki insanlarla zihni meşgul durumda oluyor." dedi.