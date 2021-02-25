Eskişehir’de kaçak cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR ve Çifteler ilçesinde kaçak olarak getirilen cep telefonu ve aksesuarlarını sattığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramalarda 350 bin lira değerinde 64 cep telefonunun yanı sıra hoparlör, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Çifteler ilçesinde yasa dışı yollardan getirilen cep telefonlarının satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle takibe alınan 5 şüphelinin işyerlerine baskın yapıldı. Aramalarda 64 adet cep telefonu, 391 adet hoparlör, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olduğu tespit edilen 455 adet kaçak elektronik ürüne el konulurken, işyeri sahibi 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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