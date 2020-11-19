Eskişehir’de ‘HES kodu’ kuyruğu

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına getirilen HES kodu zorunluluğu yarın başlayacak. Bu nedenle kartlarını HES kodu ile eşleştirmek için son güne kalanlar, belediyenin belirlediği merkezler önünde kuyruk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulaması’ genelgesi ve Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananların seyahat kartlarını HES kodları ile entegre etmeleri yönünde karar aldı. Yarın başlayacak uygulama öncesinde Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulaması üzerinden alınan kodlarını toplu taşıma kartlarına eşleştirmek isteyenler Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın belirlediği merkezler önünde kuyruk oluşturdu. Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Şube Müdürlüğü’ne gelenler, girişte görevliler tarafından HES kodları kontrol edildikten sonra içeriye alınarak, HES kodu eşleştirme işlemleri yapılıyor. Uygulamanın yarın başlayacak olmasına rağmen son güne bıraktığını ifade eden Hatice Kaya, “Biraz sıra bekledik ama son güne bıraktığımız için bizim de hatamız var” dedi.

HES KODU OLMAYAN, TRAMVAY VE OTOBÜSLERE BİNEMEYECEK

Sağlık Bakanlığı’nın mobil uygulaması Hayat Eve Sığar programı üzerinden alınan HES kodu, Eskişehir’deki toplu taşıma araçlarında 20 Kasım itibarıyla uygulamaya konacak. Seyahat kartlarında HES kodu olmayan ise toplu taşıma araçlarından yararlanamayacak.

ARTAN VAKALAR ENDİŞE YARATIYOR

Mart ayından bu yana Eskişehir’de 300 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, pozitif vaka olarak evde 7 bin 800 kadar kişi, üç hastanede ise 800 kadar koronavirüs hastasının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi olan hastalardan 186’sının yoğun bakımda, 44’ünün ise entübe olarak tedavi gördüğü belirtildi. Eskişehir’deki koronavirüs vakalarındaki artışı Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasına da yansıyor. Eskişehir’in risk haritasında kent neredeyse tamamında ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renge boyandı.

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