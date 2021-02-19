Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7’si kadın 10 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhuş ve fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 7’si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 6 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen 1’i kadın 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

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