Eskişehir’de çocuk parkındaki oyuncaklar yakıldı

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Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesinde yanıcı madde dökülerek, ateşe verilen çocuk parkındaki oyuncaklar kullanılamaz hale geldi.

Batıkent Mahallesi Adayolu Sokak’taki çocuk parkındaki oyuncaklar, dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, oyuncaklar kullanılamaz hale geldi. Polis çevredeki kameraları inceleme altına alırken, Tepebaşı Belediyesi’nden yapılan açıklamada parkın en kısa sürede yenileceği bildirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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