Eskişehir’de Bizans dönemine ait mezar taşı ele geçirildi

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesinde, ellerindeki Bizans dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezar taşını satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurağıl Mahallesi’nde M.C.K. ve R.G.’nin tarihi eser niteliğindeki Bizans dönemine ait lahit mezar taşını satmak için müşteri aradığını belirledi. Savcılık izniyle başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerle alıcı gibi davranarak irtibat kuran jandarma, buluşma noktasında operasyon düzenledi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri lahit mezar taşı ise incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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