Eskişehir’de bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedaviye alındı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 35 yaşındaki bir kadın, mutasyonlu virüs şüphesiyle tedavi altına alındı.

Eskişehir’de rahatsızlanması üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde giden kadına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan analizlerde de ‘mutant vaka’ şüphesi ortaya çıktı. Adı açıklanmayan kadın, koronavirüs servisinde tedavi altına alındı. Kadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastadan alınan örnekler, kesin tanı için Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri de İstanbul bağlantısı olduğu öğrenilen kadının temaslılarıyla ilgili çalışma başlattı.

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