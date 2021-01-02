Eskişehir’de bahçeden çalınan ‘Zeytin’i, hayvanları koruma ekipleri buldu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de bir evin bahçesinden çalınan ‘Zeytin’ isimli köpek, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Köpeği çalan şüpheli Alper A., gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde yaşayan Atiye B.’nin ‘Zeytin’ isimli köpeği, evinin bahçesinden çalındı. Atiye B.’nin ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda köpeği çalan kişinin Alper A. olduğu belirlendi. Köpek, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunurken, Alper A. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Zeytin ise, sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10…
Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen…
19 BİN 680 LİRA CEZA KESİLDİ Antalya'da dün gece içerisinde, eşi, bebeği ve bakıcısının olduğu…
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Ortaköy Sahili'nde demire tutunup sarkarak fotoğraf çektirmek isteyen Avusturalyalı turist tutunduğu demirin…
Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı (2)/FOTOĞRAFLAR
Esma ÇAKIR / Malta,(DHA) - Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in oğlu Cem Sultan'ın 5 asır sonra ortaya…