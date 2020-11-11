Eskişehir’de 88 bin fidan toprakla buluştu

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 88 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde fidan dikme program düzenlendi. Programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve öğrenciler katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kent merkezinin yanı sıra 14 ilçede toplam 88 bin fidanın toprakla buluştuğunu ifade ederek, “Eskişehir ilimizde, geleceğe nefes kapsamında bugün eş zamanlı olarak 14 ilçemizde 123 hektarlık alanda 88 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Etkinlik ile 7’den 70’e toplumun bütün kesimlerini toprakla haşır neşir ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın birer doğa dostu olmasını da bu yönde amaçlıyoruz. Geleceğe nefes seferberliği ile gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için hep beraber buradayız. Eskişehir’imizi, bir zamanlar seyyahların bahsettiği yeşilliğine kavuşturmak için bugün fidanlara can suyunu veriyoruz. Ayrıca ilimizde her yıl, ortalama 3 milyon fidanın da toprakla buluştuğunu da belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel de çam ağacının yanı sıra yapraklı, meyveli ağaç fidanlarının toprakla buluştuğunu söyleyerek, “Eskişehir olarak, ilçelerimizde bugün 88 bin fidan toprakla buluşacak. Sadece çam ağacı değil, yapraklı, meyveli ağaçları ve tıbbi değeri olan bitkiler de dikilmektedir. Bugün dikilecek fidanlardan 68 bin adedi çam olmakla birlikte, kalan 20 bin fidan yapraklı meyveli ağaçlardır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve gençlerle birlikte büyüyecek olan bu fidanlara hep birlikte sahip çıkalım ve koruyalım” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız ve diğer protokol üyeleri ile öğrenciler Gülpınar Mahallesi mevkiindeki arazide fidanları toprakla buluşturdu.

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