Eskişehir’de 63 kaçak göçmen yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, polis ekiplerince durdurulan 4 araçta Suriye uyruklu 63 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu 4 araç sürücüsünün, kaçak göçmenleri, batıdaki sınır illere götürmek istedikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, çevre yolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları 4 araçta, Suriye uyruklu 63 kaçak göçmen yakaladı. Yabancı uyruklu araç sürücülerinin kaçak göçmenleri, Türkiye’ye yasal olmayan yollarla soktukları ve batıdaki sınır illerine götürmek istedikleri tespit edildi.

Kaçak göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. 4 araç sürücüsüne ise toplam 33 bin 127 TL ceza uygulandı. Araçlar trafikten men edildi.

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