Eskişehir’de 2 ayda 2 bin 555 ton inşaat atığı ile hafriyat toplandı

ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, 2 ayda kentin farklı noktalarına izinsiz dökülen 2 bin 555 ton inşaat atığı ile hafriyat topladı. Atıklar geri dönüşüm ile enerji üretim tesislerinde bertaraf edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 2021 yılının ilk 2 ayında, kentin farklı noktalarına izinsiz dökülen inşaat atığı ile hafriyatların toplanması için çalışma başlattı. 2 ayda toplanan 838 ton inşaat ve yıkıntı atığı geri dönüşüm tesisine, 326 ton hafriyat toprağı, depolama alanına, bin 391 ton karışık atık da entegre katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisine taşınarak, bertaraf edildi. Temizliği yapılan alanlara da ‘çöp- inşaat yıkıntı atıkları dökmek yasaktır’ tabelası asıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı, geçen yıl da 150’ye yakın hafriyat denetimi ve kontrolü yaparken, kaçak döküm yaptığı tespit edilen kişilere 70 bin lira ceza uygulamıştı.

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