Eskişehir’de 112 litre sahte içkiye 2 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, polis ekiplerince 3 ev ve 2 iş yerine yapılan baskında 112 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 250 aroma kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol denetimlerini sıkılaştırdı. Ev ve iş yerlerinde sahte içki üreterek sattığı tespit edilen 2 şüpheli, takibe alındı. Bir süre izlenen şüphelilerin bağlantılı olduğu 3 ev ve 2 iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri; 112 litre sahte içki, içki yapımında 250 aroma kiti ve 111 cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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