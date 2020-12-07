Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ‘Covid Sonrası İzlem Merkezi’ açıldı

Engin ÖZMEN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) – ESKİŞEHİR Şehir Hastanesi’nde Covid-19 geçirmiş kişilerin 1 yıl boyunca takip edileceği ‘Covid Sonrası İzlem Merkezi’ açıldı. Başhekim Dr. Yaşar Bildirici, amaçlarının, koronavirüsü atlatanların uzun dönemde yaşayabileceği sorunları tespit etmek olduğunu söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde, Covid-19 atlatanların uzun dönem takiplerinin yapılacağı ‘Covid Sonrası İzlem Merkezi’ açıldı. Merkeze başvuran, Covid-19 geçirmiş kişiler, 1 yıl boyunca takip edilecek. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, koronavirüsün her hastada farklı sonuçlar yarattığını belirterek, “Hastalığın prezantasyonu farklı oluyor. Hastalarımızın çok önemli bir kısmı hastalığı hafif geçirse de azımsanmayacak bir grup da hastalığı gerek serviste gerekse yoğun bakımda orta ve ağır şiddette geçirerek taburcu oluyor. Dolayısıyla artık dünyada ‘Covid sonrası’ ya da ‘uzamış Covid’ gibi birtakım konseptler tıp literatürüne girmiş durumda. Biz ve klinik hekimlerimiz bu hastaların taburcu olması sonrası nelerle karşılaştığını merak ediyoruz. Biliyorsunuz hastalık birçok organ yetmezliği ile kendini ortaya çıkarıyor. Biz de bu organ yetmezliklerini serviste veya yoğun bakımda tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama taburculuk sonrası bu zarar görmüş organların ne durumda olduğunu, zarar görmüş organlardaki zarar oranlarının ne olduğunu ve bunun ne kadar devam ettiğini bilmiyoruz” dedi.

Başhekim Bildirici, merkeze orta ve ağır şiddette Covid-19 tanısı almış, servis veya yoğun bakımlarda takip edilip, taburcu edilmiş kişilerin başvurabileceğini belirtti.

Eskişehir Şehir Hastanesi Covid Sonrası İzlem Merkezi Koordinatörü Dr. Şebnem Eker Güvenç de Covid-19 geçirdikten 1 ay sonra veya testleri negatife dönen kişilerin merkeze başvurabileceğini dile getirerek, “Şikayetleri devam eden hastalar birimimize başvurabilir. Amacımız devam eden kronik sorunları tespit etmek ve bunlara yönelik hastalarımıza hizmet verebilmek” diye konuştu.

‘ATLATTIM AMA BELİRTİLERİ SÜRÜYOR’

Merkezin ilk hastası olan Serap Doyuk, Covid-19 geçirmesine rağmen bazı belirtiler hala sürdüğü için merkez geldiğini belirterek, “Hastalığı yaklaşık 1 ay önce atlattım, negatife döndüm. Hastalığı çok ağır geçirmedim ama halsizliğim, kırgınlığım ve öksürük halen devam ediyor. Merkeze de bu yüzden geldim. Vücudumda kalıcı bir hasar var mı, yok mu özellikle de kalbimde; bunları merak ettiğim için geldim” dedi.

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