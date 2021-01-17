Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de gece yarısından sonra etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent, kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlamanın da etkisiyle kar altında ki sokaklar boş kaldı.

Eskişehir’de akşam başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kentin bütün sokakları, beyaz örtüye büründü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklığın ise sıfırın altında 8 olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı kısıtlama nedeniyle boş kalan sokaklar ile kaldırımlarda belediye ekipleri temizlik yaptı. Karayolları ekiplerinin de Ankara ve Bursa istikametinde kar küreme ile tuzlama çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

VALİLİKTEN ‘ZİRAİ DON’ UYARISI

Eskişehir Valiliği tarafından, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girildiği hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada çiftçilere yönelik ‘Zirai don’ uyarısı yapılırken; “Ülkemiz, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların, mevsim normallerinin daha da düşerek 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor” denildi.

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