Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (3)

KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR

Eskişehir’de dün akşam üniversite öğrencisi Ramazan Yalçın, kentte kar yağışını penceresinden gitarıyla konser vererek kutladı. Karşı apartmanda oturanlardan kimi pencereden, kimisi de sokağa çıkarak Yalçın’a eşlik etti. Söylenilen şarkılar ile eğlenerek, kar topu oynadılar. Ramazan Yalçın, sosyal medya hesabından da paylaştığı konseriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yakın zamanda yüz felci geçirdiğimden kar yağdığında dışarı çıkamadığım için çok üzülüyordum ki, aklıma böyle bir şey yapmak geldi. İnsanlar eğlendikçe biz de eğlendik. Hayat umarım; hep böyle beklenmedik anlarda güzel heyecanlar çıkarır hepimizin karşısına” notuyla paylaştı.

POLİS GELİNCE EVLERİNE KAÇTILAR

Yalçın’ın söylediği şarkılar ile halay çekip, sosyal mesafe kuralını ihlal eden kalabalığın, şikayet üzerine sokağa gelen polis ekiplerini görünce evlerine kaçıştıkları görüldü.

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