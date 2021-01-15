Eskişehir beyaza büründü

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de kent merkezi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düşerken sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti, kısa sürede beyaza bürüdü. Güne kar yağışıyla uyanan Eskişehirliler, bol bol fotoğraf çekip kar yağışının keyfini çıkardı. Belediye ekipleri ise kaldırımlarda temizlik çalışması yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Esnaflar ise işyerlerinin önlerini temizledi. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği Eskişehir’de kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklı sürecek.

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