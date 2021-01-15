Eskişehir beyaza büründü (2)

KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Eskişehir’de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken, kar keyfini park ve bahçelere akın eden çocuklar çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan Dede Korkut Parkı’na gelen çocuklar, aileleriyle kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra kent merkezindeki Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi ekipleri de özellikle kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı ilçesi havadan görüntülenirken, manzaralık görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir’de kar yağışı etkisini kaybederken, hava sıcaklığı ise sıfır derece olarak ölçüldü.

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