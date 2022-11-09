“ESKİMEYEN ÖĞRENCİLER” YARIM ASIRDIR BİRARADA

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Yıldırım Beyazıt Lisesi’nden 1973 yılında mezun olan 6 Edebiyat D sınıfı öğrencileri yarım asırdır birbirlerinden kopmadan görüşmeye devam ediyor. Mezun buluşmalarına sınıfın öğretmenleri de eşlik ediyor.

MERVE SABCIOĞLU-CAFER KÜLAHLIOĞLU/ANKARA

Yıldırım Beyazıt Lisesi’nden 1973 yılında mezun olan 6 Edebiyat D sınıfı öğrencileri yarım asırdır birbirlerinden kopmadan görüşmeye devam ediyor. İlk buluşmalarını mezuniyetlerinin 44. yılında gerçekleştiren sınıf, seneye ellinci yılı kutlayacak.

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Araştırmalarda gösteriyor ki insanların arkadaşlara ihtiyacı var. Hatta öyle bir ihtiyacı var ki, yalnızlık; sigaradan, içkiden, obeziteden, hareketsizlikten çok daha zararlı. Tüm bunların yanı sıra sosyal bağlantıları zayıf insanların, sosyal bağlantıları sağlam insanlara göre belirli bir süre içinde ölme olasılığı bile yüzde 50 daha yüksek.Arkadaşlığın ihtiyaç olduğunu bir kenara bırakırsak, yine bilimsel araştırmalara göre arkadaşlık mutluluğu da arttırıyor. Bu noktada önemli olan arkadaşların sayısı değil, kalitesi önem kazanıyor.

En güçlü ve en dayanıklı arkadaşlıklar ergenliğin son dönemlerinde ve erken 20’li yaşlarda kurulur. Bu, genellikle yoğun, duygusal bir deneyimin paylaşımı sonucu ortaya çıkar. Yetişkinler yaşlandıkça arkadaşlıklarının değiştiğine tanık olurlar. Bunun nedeni, arkadaşların kültürel tercihlerinin, müzik türü, kitaplar, espri anlayışlarının zamanla değişmesidir.

Bilimi bir kenara bırakalım şimdi, bilimin de açıklayamadığı gerçekler var. Bilimi kıskandıracak, bulgularını sorgulamalarını sağlayacak dostluklar var. Yıldırım Beyazit Lisesi 1973 mezunlarından bahsediyoruz. 49 yıldır dost kalmayı başarmış bir grup… Öğrencilerin yanı sıra öğretmenleri de onlarla birlikte sıcak dostluk ortamını korumayı, o ortama sahip çıkmayı başarıyor. İşte o 49 yılda o kadar çok yaşanan hikâyeleri var ki, bazen hüzünlü yaşanmışlıklar, bazen espriler, bazen sürtüşmeler. Onlar geçirdikleri 49 yılın her anını yanlarında taşımayı başarıyorlar ve bir arada olup paylaşmayı çok seviyorlar.

Bu kez grup, toplantılarını farklı bir mekan olan “Hoya Cafe”de gerçekleştirdi.

Yaklaşık 15 kişinin katıldığı buluşmanın başında daha birkaç ay önce kaybettikleri sevgili arkadaşları Ahmet Öztürk ve öğretmenlerini anarak vefalarını gösterdiler.

Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde 1972 yılında öğretmenliğe başlayan ve 40 yıl farklı kurumlarda görev yapan Kimya öğretmeni Vefa Uysal elli yıl sonra bir öğretmenin öğrencileri ile birlikte olmasının çok güzel olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Biz buradaki arkadaşlarımızla öğretmen öğrenci ilişkisini aşmış duruma geldik, arkadaş olduk. Zaten yaş farkımız da çok fazla değil. Ben öğretmenliğe başladığımda son sınıf öğrencisiyle aramda beş yaş vardı. Şimdi arkadaş gibi olduk. Çok memnunum, öğretmenlik duygusunu yaşıyorum. Gurur duyuyorum, övünüyorum.”

“BİZ SADECE KILAVUZLUK YAPTIK”

Vefa Uysal, öğrencilerinin güzel yerlere geldiğini söyleyerek “Biz sadece kılavuzluk yaptık. Öyle bir yere gelmişlerse kendi çabaları, kendi becerileridir. Öğretmenin görevi bilgi vermek, topluma kazandırmak, aydın, cumhuriyetçi, Atatürkçü kişiler yetiştirmek olmalı” dedi.

“BEN ONLARA ESKİMEYEN ÖĞRENCİLERİM DİYORUM”

Sınıfın psikoloji ve felsefe derslerine giren, 1972’de öğretmenliğe başlayan Azmi Gündoğdu da sınıfla arasında yaş farkının az olduğuna değindi. Gündoğdu, şunları söyledi:

“Hatta benim girdiğim sınıfta benimle yaşıt, benden bir iki yaş büyük öğrenciler de vardı. O zamanki müdürümüz rahmetli Zekeriya Ünlü beni 6 Edebiyat-D sınıfına götürdü. Tabi ben de bıyık falan da yok, ceketli, kravatlı, müdürün yanında biraz belki utangaç vaziyette duruyorum. Öğrenciler de beni süzüyor. Sonradan öğrendiğime göre ‘Torpilli bir öğrenci geldi’ demişler. O sınıfa söylemesi gerekenleri söyledikten sonra beni yeni felsefe öğretmeniniz diye tanıtınca öğrenciler ‘Aaa, oo’ diye sesler çıkarmışlardı. Vefa Beyle aynı yıl başlamıştık, sanırım birkaç ay farklı. O sınıftaki öğrenciler yok şu an burada ama aynı yıl bir alt sınıfta öğretmen öğrenci ilişkimiz başlamıştı. Ama sonradan hakikaten öğretmen öğrenci ilişkisini aştı, hepsiyle dost olduk. Gerçekten vefalı öğrenciler. O yüzden ben onlara eskimeyen öğrencilerim diyorum. Hepsiyle o dostluğu sürdürmekten dolayı biz de mutluluk duyuyoruz. Gelecek yıl mezuniyetlerinin ellinci yıl dönümünü kutlayacaklar. Kısmet olursa yine birlikte olacağız.

Tabii aramızda olmayanlar var. Maalesef hayatını kaybeden öğrencilerimiz oldu. Birlikte öğretmenlik yaptığımız arkadaşların bir kısmını kaybettik, onların hepsini rahmetle anıyoruz. Bu beraberliği paylaştığımız arkadaşlarımıza da uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Gerçekten güzel bir dostluğu sürdürüyoruz onlarla. Dilerim eksilmeden bu beraberliklerimizi sürdürürüz.”

“PLATON ÖĞRETMENLİĞİ ‘TANRISAL MESLEK’ KABUL EDER”

Öğrencilerinin iyi yerlere geldiğini görmenin öğretmenliğin güzel yanlarından olduğunu belirten Gündoğdu, mevcut eğitim politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

“Tabii ki öğretmenlik güzel yanlarının yanı sıra sıkıntıları da olan bir meslek. Örneğin ben tam 40 yıl öğretmenlik yaptım devlette ve özel sektörde. Öğretmenlik yaptığım yıllarda da keyifle yaptım. Zaman zaman yeniden dünyaya gelsem tekrar öğretmen olurum dediğim yıllar oldu ama ben şimdi o duyguları yaşamıyorum. Yani yeniden öyle bir şansım olsa öğretmen olmam çünkü öğretmenliğin sıkıntılarını biliyorum. Genç meslektaşlarımdan, fiilen bu işi yapan arkadaşlarımdan… Şimdi Öğretmenlik Meslek Kanunu diye bir şey çıkardılar, gerçekten onur kırıcı bir şey. Yoğun tepkilere protestolara neden oluyor.”

“Branşım itibariyle de söyleyeyim ünlü filozof Platon öğretmenliği ‘tanrısal meslek’ diye kabul eder” diyen Gündoğdu, şöyle devam etti:

“Kutsallık yakıştırılıyor öğretmenliğe. Geçmişte hiç kuşkusuz öyleydi ama gün geçtikçe bu meslek çok kan kaybetti Hakkettiği değeri aldığını kabul etmiyorum. Dilerim önümüzdeki yıllarda öğretmenlik yine hakkettiği değer kazanır.”

Mezunlar buluşmasını organize eden Davut Köksoy ise şunları söyledi:

“Öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu işi organize eden kişiyim. Rahmetli Faruk Hocamın teklifi üzerine başladım. Hocalarımla zaman zaman görüşüyordum fakat Faruk Hoca’nın ‘Davut artık sınıfı da bir araya getir’ demesiyle 44 yıl sonra yani bundan 5 yıl önce sınıfı bir araya getirdik. Arkadaşlarımızdan hiç kopmadık. Birbirimizle zaman zaman görüştük toplu halde olmasa da fakat böyle toplu olarak bir araya gelmek çok çok güzel. Herkes birbirini görüyor.”

Köksoy kaybettikleri arkadaşları için çok üzgün olduklarını belirtti. 1973 mezunu6 Edebiyat D sınıfı öğrencilerinden İbrahim Bulut ise kendisinin de öğretmen olduğunu, 38 yıl öğretmenlik yaptığını ifade etti ve şunları söyledi:

“Benim de görüştüğüm öğrencilerim var ama kendi öğretmenlerimle, kendi arkadaş grubumla bir araya gelmek inanılmaz bir şey. Dışarda birilerine bundan bahsettiğimde inanmıyorlar. Nasıl 50 senelik arkadaşlar nasıl bir araya gelirsiniz diyorlar. Ama o bağı oluşturmuşuz.”

Öğrencilerden Adile Güzel ise duygularını şöyle ifade etti:

“Böyle 50 yılda birlikte olmanın güzelliğini, duygusallığını, eksilenlerin özlemini yaşıyorum şu anda. Güzel bir gün oldu. Arkadaşlarımı üç sene pandemiden sonra tekrar görmenin güzelliği ve duygusallığı var. Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum iyi ki hepimiz varız. İyi ki hocalarımız bizi eğitmiş ve bu günlere getirmiş. Hepsini hasretle ve özlemle kucaklıyorum.”

Toplantıya Vefa Uysal , Azmi Gündoğdu, İbrahim Bulut, Muvaffak Aytaş, Davut Köksoy, Cafer Külahlıoğlu, Adile Güzel, Aynur Gündoğan, Ahmet Şimşek, Ahmet Temizkök, Cafer Yavuzoğlu, Düriye Bozkan, Kadriye Karaman katıldı. Toplantıda ayrıca bu tür organizasyonların daha koordineli bir şekilde yılda iki kez yapılması görüşü benimsendi