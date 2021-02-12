Eski yüzücü Keller’a Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 4 suçlama daha

ABD, (DHA)- ABD’deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle yargı önüne çıkacak olan eski olimpik yüzücü Klete Keller’ın 4 suçtan daha yargılanacağı öğrenildi. Keller’in yeni suçlamalardan da hüküm giyerse 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, eski Olimpik yüzücü Klete Keller’in, büyük jürinin ek 4 suçlama daha belirtmesinin ardından 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle 7 suçlamayla karşı karşıya olduğu ifade edildi. 38 yaşındaki Keller, birkaç kişinin kendisini tespit etmesi ve FBI ile temasa geçmesinden sonra geçen ay gözaltına alınmıştı. Orijinal suç duyurusu 3 madde içerirken yüzücünün, Çarşamba günü yayımlanan bir iddianamede sivil kargaşa, resmi işlemlerin engellenmesi gibi maddeler içeren 4 yeni maddeyle suçlandığı ifade edildi. Keller’in yeni suçlamalardan hüküm giymesi halinde yaklaşık 30 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.