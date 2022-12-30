Eski Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (3)

- Reklam -

SİYASİ LİDERLERDEN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sinan Ateş için Twitter hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, “Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet, bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyunlarına düşülmemelidir” dedi.

Karamollaoğlu ise “Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ve endişeyle öğrendim. Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet, ailesine ve camiasına sabır ve başsağlığı diliyor; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -