Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan çıktı

İnsan bedeninin çok hareketsiz kalmaya uygun bir yapısı olmadığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, koronavirüsle birlikte evlerde uzun süre hareketsiz kalmanın kireçlenme nedeni olduğunu söyledi. Op. Dr. Erdağ, “Yarım saatte bir eklemlerinizi hareket ettirin. Sabah uyandığınız zaman eğilme, gerilme, gövdeyi çevirme, bacakların gergin biçimde öne kaldırılması gibi kültür fizik hareketlerini yapın” dedi.