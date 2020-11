Eski sevgili, uzaklaştırma kararına rağmen Rus kadının peşini bırakmadı

Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)- ANTALYA’da Vehbi S.’nin (38) iş yerinin camlarını kırıp, tehdit ettiği Rus asıllı Anna Orekhova (39), uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisini takip edip, izlediğini belirttiği eski sevgilisinden bir kez daha şikayetçi oldu ancak mahkemeden olumsuz yanıt aldı. Orekhova’nın avukatı Şafak Baysal karara tepki gösterdi.

Olay, 29 Ekim’de saat 18.30 sıralarında Fener Mahallesi’ndeki kuaför salonunda meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova ile Vehbi S., 2 yıl önce sevgili oldu. Çift, birlikte yaşamaya başlarken, Orekhova, hamile kaldı. Orekhova, hamileliğinin 5’inci ayında Vehbi S.’nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Orekhova, “Uyuşturucuyu bırak ya da ayrılalım” deyip, Vehbi S.’den ayrıldı. Ancak Orekhova’nın evinden taşınıp, aynı sokakta ev kiralayan Vehbi S., kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından Vehbi S.’nin baskıları arttı. Anna Orekhova da geçen temmuz ayında polise şikayetçi olarak, eski sevgilisine yönelik 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Orekhova, uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından Vehbi S.’den şiddet görmeye devam etti. Avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararının uzatılması için mahkemeye başvuran Anna Orekhova, olumsuz yanıt aldı.

CAMLARI KIRDI, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

29 Ekim akşamı ise Vehbi S., Anna Orekhova’nın kuaför salonuna geldi. İkili bir süre konuştu. Sinirlenen Vehbi S., önce kadının cep telefonunu kırdı, ardından Orekhova’yı saçından sürükledi. İş yerinin camlarını kırıp, eline aldığı kırık cam parçası ile Anna Orekhova’yı ölümle tehdit etti. Tepki gösteren bir kadını da tehdit eden Vehbi S., gelenler olduğunu görünce kaçtı.

Şiddet olayının basına yansımasının ardından Vehbi S. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile yakalama kararı çıkarıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘mala zarar verme’, ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdit’ suçlamalarıyla gözaltına alınan Vehbi S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesinde olay günü çocuğunu görmek için iş yerine gittiğini öne süren Vehbi S., “İş yerine gittiğimde alkollüydüm. Çocuğumu görmek istedim. Anna, hakaret etti. Ben de alkolün etkisiyle o anlık psikolojimle cama vurdum. Sonrasında bu olaylar gelişti. Yaşananlardan dolayı pişmanım” dedi. Vehbi S., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Vehbi S.’nin, adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösteren Anna Orekhova ise “Benim can güvenliğim yok. Sadece benim değil, kızımın ve annemin de can güvenliği yok” dedi.

SAVCILIĞA GELİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Dün bir kez daha avukatı Şafak Baysal ile Antalya Adliyesi’ne gelen Anna Orekhova, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Orekhova, hakkında 30 Kasım’a kadar uzaklaştırma kararı olan Vehbi S.’nin kendisini takip edip, izlediğini bu nedenle korktuğunu söyledi. Vehbi S.’nin iki gün önce evinin tam karşısında, sokak ortasında durup 15 dakika boyunca kendisini izlediğini belirten Anna Orekhova, “Dün de öğle saatlerinde iş yerimin önüne gelerek yarım saat boyunca beni rahatsız edecek şekilde gözetledi. Özellikle kameranın olmadığı açılarda durdu. Buna iş yeri çalışanım da şahittir. Vehbi S.’den şikayetçiyim” dedi.

Anna Orekhova’nın avukatı Şafak Baysal ise sanık hakkında uygulanan yasakların yeterli bir tedbir olmadığını daha önce dile getirdiklerini ifade ederek, “Müvekkilin can güvenliği hala tehlikededir. İhbar ediyorum. Maalesef ki yetkililerin vurdumduymazlığı yeni bir kadın cinayetinin kapılarını aralamak üzere” diye konuştu.

