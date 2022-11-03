Eski Pakistan Başbakanı Han’a suikast girişimi

- Reklam -

PAKİSTAN, (DHA)- Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a suikast girişiminde bulunuldu. Pakistan Adalet Hareketi’nden (PTI) Farrukh Habib, Han’ın yaralı olduğunu duyurdu.

Olay, Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Wazirabad kentinde meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan saldırganın tüfekle ateş açtığı ifade edildi. Genel Başkanlığı’nı İmran Han’ın yaptığı PTI’dan Farrukh Habib, Han’ın yaralı olduğunu duyurdu. Pakistan’da yayın yapan Dawn gazetesi, saldırganın AK-47 tipi tüfekle ateş açtığını, Han’ın 3 ya da 4 kez bacağından vurulduğunu bildirdi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -