Eski Nissan CEO’sunun kaçırılmasına davasında ceza alan pilot konuştu: Uçağı kullandığımız için suçlanıyoruz

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)- JAPONYA’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Beyrut’a kaçırılmasına ilişkin davada ceza alan pilotlardan Noyan Pasin, “Biz kendi başımıza uçağı alıp gitmiş değiliz. Bütün planlamaları yapan ve bizi görevlendiren şirketimiz” dedi.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sonrası açıklamalarda bulunan pilot Noyan Pasin “Somut sunulan hiçbir delil olmadı. Sadece ‘Nasıl şüphe duymazsın’ deniliyor. Hayatın olağan akışına aykırı gibi suçlamalar vardı. Carlos’un Japonya’dan uçağımıza gizlice konulduğu ve İstanbul’da aktarıldığı konusunda hiçbir şüphe yok. Biz burada nerede suçlanıyoruz? Uçağı kullandığımız için suçlanıyoruz. Ama bizi bu uçuşa gönderen şirketimiz. Biz kendi başımıza uçağı alıp gitmiş değiliz. Bütün planlamaları yapan ve bizi görevlendiren şirketimiz. Ne gibi bir gerekçe çıkacak bilmiyoruz. Temyiz edeceğiz kararı” diye konuştu.

Noyan Pasin’in avukatı avukat Erem Yücel ise mahkemenin “Biz verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Gerekçeleri açıklanmadı cezanın gerekçesi açıklandığında istinaf yapacağız. İnfazı çıkmaz cezanın yatarı kalmadı” dedi.



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