Eski nişanlının, anne ve kızını öldürdüğü saldırı güvenlik kamerasında 

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da Ömer İğret’in (27) barışma istediğini geri çeviren eski nişanlısı Büşra Gizem Güzelsoy (27) ile annesi Gülya Barutçu’yu (48) öldürdüğü silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırıdan sonra intihar eden İğret’in anne kızın aracını otomobiliyle takip etmesi ve tabancayı ateşlemesi yer alıyor.

Olay, 27 Ekim Salı günü saat 17.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak’ta meydana geldi. Büşra Gizem Güzelsoy, annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İğret’in silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başlarından vurulan genç kız ve annesi olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kaçan Ömer İğret, olaydan yaklaşık 3 saat sonra, ağabeyi ile yakınlarına ‘hakkınızı helal edin’ yazılı cep telefonu mesajı gönderdi. İğret, bulunduğu yeri öğrenen ağabeyi ve polisin yaklaşık 2 saat süren çabalarına rağmen başına dayadığı tabancayı, “Bu dünyamı ve ahiretimi yaktım. Yaşamanın bir anlamı kalmadı” diyerek ateşledi. Ağır yaralı olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Ömer İğret, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İğret’in eski nişanlısı ile annesine düzenlediği silahlı saldırı, güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Büşra Gizem Güzelsoy ve annesi otomobille evlerinin önüne geliyor. İğet’te anne-kızın otomobilini, kendi aracıyla takip ediyor. Güzelsoy’un otomobilini park ettiği sırada aracından inen İğret, anne-kıza tabancayla ateş ediyor.

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