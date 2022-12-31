Eski Milli Eğitim Bakanı İleri, vefatının 61’inci yıl dönümünde anıldı

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vefatının 61’inci yıl dönümünde eski Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin kabrini ziyaret etti.

Cebeci Asri Mezarlığı’nda düzenlenen anma programına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nezir Gül, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, Ankara Müftüsü Hasan Çınar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tevfik İleri’nin torunu Ömer İleri’nin de yer aldığı anma töreninde, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. İleri için 861 hatim duası okundu. (DHA)

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