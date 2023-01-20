Eski milletvekili Nadir Latif İslam, Sakarya’da toprağa verildi

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Dinçer AKBİR/ SAKARYA, (DHA)- ESKİ Adalet Partisi Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam (93), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un katıldığı cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın babası, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın kayınpederi, eski Adalet Partisi Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii’nde kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP grup başkan vekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, ilçe belediye başkanları, İslam’ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cihangir İslam ve aile üyeleri, camide taziyeleri kabul etti. Nadir Latif İslam’ın cenazesi, kılınan namaz sonrası Emirdağ Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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