Eski kayınpederinin vurup, felç kalmasına neden olduğu Emrah’a fizik tedaviye başlandı

ESRA AKSU/SİNOP, (DHA) – SİNOP’ta, eski kayınpederi tarafından tabancayla vurulduktan sonra belden aşağısı felç kalan Emrah Arslan’a (24) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde fizik tedaviye başlandı. Arslan, şimdi yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

Esnaf Emrah Arslan, geçen yıl 30 Aralık günü, çocuklarını görmek için eski eşinin Gelincik Mahallesi’ndeki evine gitti. Bir süre çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Sadettin Çakar ile tartışmaya başladı. Çakar, tartışma sırasında Arslan’ı tabancayla göğsünden vurdu. Arslan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Çakar, tutuklandı. Yaklaşık 3 aylık tedavi ile yaşama tutunan Emrah Aslan’ın belden aşağısı felç kaldı. Erfelek ilçesinde ailesiyle yaşayan ve kendisine uzatılacak yardım elini bekleyen 2 çocuk babası Arslan, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Fizik tedavisi uygulanan Arslan, yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

‘GEREKLİ TÜM TETKİKLERİ YAPILDI’

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Muharrem Doğan, “İlk yaralanma sonrasında boyun ve aşağısındaki bölgelerinde tamamen bir güç kaybı ve duyu kaybı mevcuttu, zaman içerisinde bir miktar toparlama yaşadı. Şu an sadece bel ve aşağısındaki kat kısımlarında kas gücü kaybı mevcut, his kaybı mevcut. Ayrıca uzun süre yatmasına bağlı olarak sırtında bası yaraları var. Şu an hastanemizde tedavi altında ve 3 gündür gerekli tetkikleri yapıldı. Enfeksiyon ve sırtındaki bası yaralarına bağlı olan tedavisi tamamlanmak üzere. Öncelikli amacımız Emrah’ı, fizik tedaviden tamamen fayda görebileceği bir hale getirmek” şeklinde konuştu.

‘ETKİN BİR FİZİK TEDAVİSİ UYGULANACAK’

Tedavinin uzun ve meşakkatli olduğunu belirten Doğan, “Kaslarını pasif hareketlerle kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Fizyoterapistlerimiz, fizik tedavi uzmanlarımız ve psikiyatri hekimlerimiz kontrolünde tedavisi sürüyor. Fizik tedavi ihtiyacı haricindeki tıbbi problemlerini çözmek ile uğraşıyoruz. Emrah’ı, fizik tedavi uygulamalarının sağlanabileceği üst basamak bir merkeze göndermek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki tedavisi bittikten sonra Emrah’ı bir üst merkeze yerleştireceğiz. Orada daha etkin bir fizik tedavisi uygulanacak. Fiziksel aktivitelerine dönmesi yönünde tedavisine başlanıldıktan sonra tekrardan biz kendi bünyemizde hastamızı kabul edeceğiz” dedi.

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