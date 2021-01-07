Eski işçisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde su tesisatçısı Fatih Metin (44), tartıştığı eski işçisi İ.A. (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada elinden bıçaklanan İ.A. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Leblebiciler Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evden çıkan evli ve 1 çocuk babası Fatih Metin, eski işçisi İ.A. ile karşılaştı. Metin ile İ.A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.A., yanında bulunan ekmek bıçağı ile Fatih Metin’e saldırdı. Fatih Metin göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayın ardından gelen polis ekipleri kavga sırasında kendisi de elinden bıçakla yaralanan İ.A.’yı gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatih Metin kurtarılamadı.

İkili arasında eskiye dayanan para meselesi olduğu, bu nedenle kavga ettikleri öne sürüldü. Fatih Metin’in Yalvaç Belediyesi Mehteran Takımı’nda da görev yaptığı bildirildi.

İ.A.’nın Isparta Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından işlemlerine devam edileceği belirtildi. Fatih Metin’in cenazesinin ise yapılacak otopsi ardından yakınlarına teslim edileceği kaydedildi.

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