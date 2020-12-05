Eski eşinin yanındaki kişiyi, kıskandığı için vurmuş

Sibel DALLI/İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Çiğli ilçesinde, eski eşi Dilan İ.’yi, birlikte gördüğü Cuma B.’yi pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçıran ve polisin yaptığı çalışmayla yakalanan Savaş D. ifadesinde, kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Savaş D., bir süre önce boşandığı Dilan İ.’yi Balatçık Mahallesi 8900/1 Sokak’taki evinden Cuma B. ile birlikte çıkarken gördü. İkilinin bindiği otomobilin yanına giden Savaş D., Cuma B.’yi aracında pompalı tüfek ile karnından vurarak, yaraladı. Ardından da Dilan İ.’yi zorla otomobiline bindirip kaçırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Cuma B., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, Savaş D. ve kaçırdığı Dilan İ.’nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Savaş D.’nin kullandığı ve kiralık olduğu belirlenen otomobil, Menemen’de park halinde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yeri tespit edilen Savaş D. beraberinde kaçırdığı Dilan İ. ile yürürken yakalandı. Gözaltına alınan Savaş D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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