Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti / Ek fotoğraflar

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Denizli’de, 9 mahalledeki kafe ve kahvelere ‘koronavirüs’ kısıtlaması
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Acıpayam Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 9 mahallede bulunan kahve, kafe ve çay ocağı gibi işletmelerin 14 gün...
Kırgın vatandaş!
Erbil Batu'yu tanırım. Onunla beraber çalıştık. Vatanını milletini seven birisidir. Uzun zamandır sesi Sedası çıkmıyordu. Meğerse hapisteymiş.