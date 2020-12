Eski eşinin saldırına uğrayan Kader: Ölmek istemiyorum

Ali Can ZERAY/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde Kader Uvak (25), 2 yıl önce, uyuşturucu kullanıp, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşandığı Selvi A.’dan (26) boşanmasına karşın sürekli şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini öne sürerken, son olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Evin kapısını tekmeleyip hakaretler yağdıran eski eşinin tutuklanmasını isteyen Kader Uvak, “Sosyal medyalarda her gün ölüm haberleri okuyorum. İlla benim de mi ölmem gerekiyor? Buna bir çare bulunmasını, tutuklanmasını istiyorum. Ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra kadına şiddete hayır denmesin” dedi.

İlçeye bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Selvi A. ile evlenen ve 1 çocuk annesi Kader Uvak, eşinden şiddet görmeye başladı. Evliliğin son yılında eşinin madde kullandığını ve şiddete uğradığını iddia eden Kader Uvak, dava açarak 2 yıl önce boşandı. Boşanmanın ardından genç kadın, Selvi A.’nın önce sözlü ardından da tabanca ve bıçaklı saldırısına uğradı. Selvi A.’nın son olarak Uvak’ın beldede yaşadığı apartmana kadar gelip kapısını tekmeleyip, tehditler savurması binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

‘KAPIMA SİLAHLA GELDİ, ÇARŞI ORTASINDA BIÇAKLA SALDIRDI’

Boşandıktan bir ay sonra eski eşinin kapısına silahla dayandığını söyleyen Uvak, “Boşandım ama halen kurtulamadım. Boşandıktan 1 ay sonra evime silahla geldi, üç el ateş etti. Şikayette bulunmama rağmen serbest bırakıldı, uzaklaştırma alıp evime gönderildim. Aradan bir süre sonra çarşı ortasında bıçakla geldi, öldürmeye teşebbüste bulundu. Kamera görüntülerini de aldılar o zaman. Buna rağmen yine serbest bırakıldı, yapmadığı rezillik, etmediği hakaret kalmadı. Yani bu durumdan sadece ben değil, dairedeki herkes şikayetçi, herkes huzursuz” dedi.

‘SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR’

Selvi A. tarafından 6 aydır sürekli tehdit edildiğini ifade eden Kader Uvak, “Hep, ‘öldüreceğim, asacağım, keseceğim’ diyor. Akşam işten dönüşte erkek arkadaşımla ölümüne darbedildik” diye konuştu.

‘BIRAKMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPTIM’

Eski eşinin madde kullanımını bırakması için defalarca konuştuğunu, AMATEM’e götürdüğünü, fakat yine kullanmaya devam ettiğini söyleyen Kader Uvak, “Son 5 yılı oğlum için sabrettim. Hadi oğlum öksüz kalmasın dedim. Yeri geldi ağız dalaşı da yaptım, bırak şu maddeyi dedim. O hayatından memnundu. İnsan gibi aldım karşısına eşi değil arkadaşı gibi konuştum. Çocuğuna babalık yap dedim. AMATEM’e kadar götürdüm, ilaçlarını aldım. 3 gün kullandı dördüncü gün yine aynı. Yani son yıl her gün madde kullanıyordu. Tuvalete giriyordum, artık o maddenin kokusu genizlerime kadar işliyordu. Bir süre sonra katlanılmayacak duruma geldi” ifadelerini kullandı.

‘DAYANACAK GÜCÜM KALMADI’

Artık ölüm korkusuyla yaşamak istemediğini gözyaşları dökerek anlatan Uvak, “İnsan kendi çocuğunun annesine bunları yapar mı? Ben bunları hak etmiyorum. Hem çocuğum hem kendim için direndim. Ama artık ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Çok yoruldum. Arkamda sahip çıkanım olmadığını görüyorum. Her gün başıma ne gelecek korkusuyla yaşamaktan çok yoruldum. Benim sesimi duymalarını istiyorum. Çocuğumla benim bir gram can güvenliğimiz yok, başka çarem kalmadı. Dayanacak gücüm de kalmadı. Artık uzaklaştırma almak da çözüm değil, tutuklanmasını istiyorum. Buna bir çare bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

‘İLLA BENİM DE Mİ ÖLMEM GEREKİYOR?’

Eski eşinin tutuklanmasını isteyen Kader Uvak, “Sürekli kadına şiddete hayır deniliyor. Sosyal medyalarda her gün ölüm haberleri okuyorum. İlla benim de mi ölmem gerekiyor? Buna bir çare bulunmasını, tutuklanmasını istiyorum. Ben öldükten sonra kadına şiddete hayır denmesin. Devletin devreye girmesini, sesimi duymalarını istiyorum. Ölmek istemiyorum. Ben öldükten sonra kadına şiddete hayır denmesin” dedi.

‘PEŞİNİ BIRAKSIN ARTIK’

Kader Uyak’ın aynı apartmanda oturan komşusu Yıldız Topçu, kendilerinin de çok korktuğunu anlattı. Topçu, “Geçenlerde her şeye şahit oldum, gördüm. Her gün bu durum olmasın. O kadına da günah. Çünkü her gün kadınlar ölüyor. Bir daha olmasın bu olaylar. Ben korkuyorum. Oğlum da geceleri ağlıyor artık. Çözüm olsun artık. Peşini bıraksın artık” diye konuştu.

Komşulardan Mesut Şener, kapıya dayanan saldırgandan kendileri ve çocuklarının korktuğunu belirterek, “Sürekli burada bağırış çağırış oluyor. Son olayın olduğu gün ben namaz kılıyordum, çocuklarım geldiler, yanıma saklandılar, sesten korktular. O gelince binada herkes rahatsız oluyor. Bu bayana da yazık günah. Sürekli kapısı kilitli. Bir şey ihtiyacı olsa kapısını çalsak arkadan 15 kilit çeviriyor korkudan. Bir an önce yardım eli uzatılmasını istiyoruz” dedi.

