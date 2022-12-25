Eski eşinin öldürdüğü Esma Nur, son yolculuğuna uğurlandı

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde eski eşi Levent Yelege’nin (30) tabanca ile öldürdüğü Esma Nur Bakan (28), toprağa verildi.

Olay, 22 Aralık’ta Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak’ta meydana geldi. Levent Yelege, 5 yıl önce boşandığı Esma Nur Bakan’ın evine gitti. Yelege, burada tartıştığı Esma Nur ile eşi Sezer Bakan’a ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifti Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Levent Yelege ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonla vücudundan 3 mermi çıkartılan Bakan, dün hastanede hayatını kaybetti. Bakan’ın cenazesi, 28 Haziran Mahallesi Elmalık Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Esma Nur ile 2 yıl önce evlenen Sezer Bakan’ın tedavisi ise sürüyor. (DHA)

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