Eski eşini öldürdü, annesi ile komşusunu yaralayıp intihar etti – Ek fotoğraf

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da bir otelin kasasından 485 bin dolar çaldığı iddiasıyla biri kadın 3 kişi yakalandı. 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Afyonkarahisar'da bir otelin...