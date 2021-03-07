Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, ‘Bir anda gözüm döndü’ dedi ( EK FOTO)

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta dorsesinde büyükbaş hayvan bulunun TIR devrildi. Yaralan 17 hayvandan 2'si kesildi, 5'i ise kayboldu.
Kaza, sabah saatlerinde sıralarında Tokat- Sivas kara yolunun...
İSTANBUL, (DHA) Sultanbeyli'de, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay başkanlığında Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ve İlçe Emniyet Müdürü Caner Çoşar'ında katıldığı “Sultanbeyli İlçe Salgın...
Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)- BURSA'da, cep telefonu dükkanında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık olayı, dün saat 14.00 sıralarında Gemlik...