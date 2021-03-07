Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, ‘Bir anda gözüm döndü’ dedi (6)

OLAYIN, TANIKLARI KONUŞTU

Samsun’da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan E.M.’nin tedavisi sürüyor. Olayın görgü tanıkları ise o gece yaşanılanları anlattı. Çocuğun bağırma sesini duyunca balkona çıktıklarını belirten Hilal Birol, “Kadını darp ettiğini gördük ve aşağı indik. o sırada mahalleli de aşağıya inmişti. Adamı darp ettiler, kadın ise yerde yatıyordu, küçük çocuk da birinin kucağındaydı. Kadının bilinci çok açık değildi, elini tuttum ve ambulansa binene kadar yanındaydım. Bilinci kapatmasın diye sürekli kendisiyle konuşmaya çalıştım, elimi sıkmasını söyledim ama tam sıkamadı. Bilinci çok açık değildi, kalkmaya falan çalıştı. Kadın olarak tedirginiz, bu şahıs buralarda gezen birisiydi. Böyle bir insan herkese zarar verebilir. Durumu çok kötüydü, tanıdığımız biri bile olsa o an tanıyamazdık. Çünkü yüzü kan içindeydi. Eve geldiğimde kendime gelemedim, bir süre sonra elimde, kolumda kadının kanlarının olduğunu fark ettim. Anne ve çocuğu o şekilde görmek çok kötüydü. Çocuk ise ‘annem öldü’ diye ağlıyordu” diye konuştu.

‘KÜÇÜK KIZ, ‘ANNEM ÖLDÜ’ DİYE AĞLIYORDU’

Seslerle birlikte aşağı indiğini anlatan Özlem Şahin, “Sesleri tesadüfen duyduk, çocuğun bağırma seslerini duyunca ve kadını görünce hemen aşağı indik. Mahalleli adamı, bir tarafa almışlardı. Kadının yanına gittik ve tanınmayacak bir haldeydi. Öldü diye korktuk, ‘İyi misin? İyiysen en azından kafanı salla’ dedim. Kafasını salladı ama bilinci tam yerinde değildi. O küçük çocuk, bu travmayı hayatı boyunca yaşayacak. Annesini öyle görünce ‘annem öldü’ diye ağlıyordu. Bir insana bu şekilde vurmak insanlık dışı, canice bir şey. Eve gelince de kendimize gelemedik. Sosyal medyada duyurmaya çalıştık, çok zor bir geceydi. O kadın benim kardeşim, annem veya arkadaşım da olabilir. En ağır cezayı almalı, biz gitmeseydik belki de ölecekti. O kadının yerinde biz de olabilirdik, inşallah bu son olur” şeklinde konuştu.

‘KADININ YÜZÜ TANINMAYACAK HALDEYDİ’

Olayın tanıklarından Cemalettin Yanak ise, “Tesadüfen balkona çıktım, kadını dövdüğünü gördüm. Vatandaş olarak kadını kurtarmalıyım düşüncesiyle hemen aşağı indim. Kadını kurtardık, adamı da etkisiz hale getirip polis ekiplerine ve ambulansa haber verdik. Kadının yüzü tanınmayacak haldeydi, gözleri balon gibi şişmişti. Küçük de bir kız çocuğu vardı, şahıs ‘yanımızda kızım var, beni bırakın’ diyordu. Ben de ‘çocuğun yanında annesini nasıl bu hale getirdin’ dedim. Vatandaş olarak görevimizi yaptık” dedi.

FOTOĞRAFLI