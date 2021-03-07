Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, ‘Bir anda gözüm döndü’ dedi (4)

VALİ DAĞLI: ANNE VE KIZININ DURUMU İYİ

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Eğitim Araştırma Hastanesi’nde müşahade altında tutulan eski eşinin saldırısında yaralanan E.M.’yi dün gecenin ardında bugün de ziyaret etti. Hastane Başhekimi Ahmet Şen’den bilgi alan Dağlı, E.M’ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Dağlı, konunun takipçisi olduklarını vurgulayarak, “Maalesef Samsun olarak dün gece çok acı bir olay yaşadık. Sizlerin de bildiği gibi tüm Türkiye geceyi ayakta geçirdi. Bizler de olayın yaşandığı ilk andan beri olayın üzerine gitmek suretiyle 4 dakikada sağlık ekiplerimiz, 5 dakikada emniyet güçlerimiz olay yerindeydi. Mağdure önce özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Bizler de ekiplerle birlikte gece 03.30’a kadar burada bekledik. Mağdure dün akşam durumu iyi olmakla birlikte bilinci yerinde olmadığı için iletişim sağlayamamıştık ancak iyi olduğu bize ifade edildi. Müşahade amaçlı birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı bize söylendi. Sabah saatlerinde mağdure ile görüşme imkânımız oldu ve kendisinin durumu iyi. Çocuğumuza gelecek olursak maalesef böyle bir tramvaya maruz kaldı. Çocuğumuzun saat 03.30’a kadar yanındaydık. Zaman zaman yaşı gereği uyusa da çocuğumuzun da durumu iyi. Birazdan anneannesi ve dedesinin evinde bulunan çocuğumuzu ziyaret edeceğiz” dedi.

‘TESELLİMİZ CANİNİN TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİDİR’

Küçük çocuğun yaşadığı tramvayı bir an önce atlatması temennisinde bulunan Vali Dağlı, “Psikolojik destek ekiplerimizle birlikte çocuğumuzun bundan sonra yanında olacağız. İnşallah anne de birkaç gün içinde iyileşip çocuğumuzun yanına gelecek. Tabi burada bizi teselli eden arkadaşlar bu caninin tutuklanıp cezaevine gönderilmesidir. Devletimiz ve tüm bakanlarımız anında olaya müdahale ederek açıklamalarda bulundular. Emniyet, sağlık ve aile müdürlüğü ekiplerince çocuğumuzun ve mağduremizin en yakın zamanda sağlıklarına kavuşarak bu caniye en yakın zamanda gerekli cezayı alması için hep birlikte koordineli bir şekilde çalışacağız. Bunlar çok acı olaylar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde böyle bir olay yaşandı. Bu olayların olmaması için de hep birlikte uğraşacağız. İçişleri Bakanlığı da konuya müdahil, inşallah bir daha bu olayı yaşamayız. 2 buçuk yıl önce boşanmışlar, çocuğu gösterme düşüncesiyle bir araya gelmişler. Ancak karşıdaki alkollü ve böyle bir olay yaşandı. Akşam çocukla da beraberdik, destek ekiplerimiz de zaten evinde. İnşallah çocuğumuz bu travmayı en yakın zamanda atlatır” diye konuştu.

Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN,(DHA)-

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