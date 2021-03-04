Eski eşini cadde ortasında bıçaklayıp, öldürdü / Ek fotoğraf

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Selman KUTLU/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan piyasa değeri 95 bin liralık 498 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Artvin Sarp...
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