Eski eşi tarafından öldürülen Çilem Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)-İZMİR’in Dikili ilçesinde, boşandığı eşi Alper Gül (33) tarafından tabancayla vurularak öldürülen 1 çocuk annesi Çilem Kılıç (23) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alper Gül, 3 yıl önce hükümlü kadrosundan girdiği Dikili Belediye İmar İşleri Müdürlüğü’ndeki işinden 15 gün önce istifa etti. Gül, 11 Kasım akşamı saat 21.00 sıralarında da boşandığı Çilem Kılıç ile İsmetpaşa Mahallesi’nde karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kılıç, yanında taşıdığı tabancyı çıkarıp, eski eşine ateşledi. Kılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Gül koşarak kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Çilem Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN EEVİNİ BASTI

Kaçan Alper Gül, eski kayınvalidesi Selime Özduran’ın evini bastı. Özduran ile evde misafir olan Sibel Yarcı’ya vurarak yaralayan Alper Gül, aynı tabancayı başına ateşleyip, intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Özduran ile Yarcı, ambulanslarla Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alper Gül’ün cenazesi ise morga gönderildi. Alper Gül ve öldürdüğü eşi Çilem Kılıç’ın ikinci evlilikleri olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE 2 KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞ

Alper Gül’ün çocuk yaşlardayken Adana’da 1 kişiyi öldürdüğü uzun yıllar cezaevinde yattığı, tahliyesinin ardından geldiği Dikili’de hükümlü kadrosundan belediyede işe girdiği, geçen yıl da Şerafettin Pınar’ı bacağından vurup yaraladığı ve yeniden cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Yaralama suçundan yattığı cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Gül’ün, haziran ayında sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı emekli polis memuru olan babasından kalan tabancayla cinayeti işlediği saptandı.

3 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Öte yandan Çilem Kılıç’ın 3 ay önce eski eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa Akhisarlı olan Çilem Kılıç’ın yakınları tarafından alınan cenazesi bugün Dikili Mezarlığı’na getirildi. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze törenine, Kılıç’ın yakınları, arkadaşları ve Dikili Kadın Platformu üyeleri katıldı. Kılıç, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KADIN CİNAYETLERİ KINANDI

Dikili Kadın Platformu tarafından Kılıç’ın mezarı başında yapılan basın açıklamasında kadın cinayetleri kınandı. Dikili kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Hamarat, “Maalesef kadın cinayetleri bir türlü durmak bilmiyor. Bu cinayetlerin önüne geçilebilmesi için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun bir an önce uygulanması gerekiyor. Biz kadın cinayetlerinin durması için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Kılıç’ın annesi Selime Özduran ile Sibel Yarcı’nın tedavileri Bergama Devlet Hastanesi’nde devam ederken, Alper Gül’ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.

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