Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’ne dönüştürüldü

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta Sultan 2’nci Abdulhamit döneminde Hamidiye Mektebi olarak açılan, sonrasında ise Cezaevi İdari Binası olarak kullanılan tarihi yapı, yapılan restorasyon çalışmasıyla Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’ne dönüştürüldü. Çalışmaları tamamlanan müzenin kısa sürede açılması hedefleniyor.

Sivas’ın kültürel mirasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan müze projeleri kapsamında, 1902 yılında yapılan ve sonrasında 1961’den itibaren cezaevi idari bunasına dönüştürülen tarihi yapıda başlatılan çalışmaları tamamlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’ne dönüştürülen binasında başlatılan teşhir-tanzim çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi teknik personelinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada; Sivas’ın kültür ve sanat alanında güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ifade ederek, bu yapıya katkı sağlamak için Sivas’ta müze projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Sivas’ın müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Vali Salih Ayhan, bu projelerin başında Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi projesi geldiğini söyledi.

Vali Salih Ayhan, “Projenin uygulandığı alan daha önce yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu. Geçmişin kuruluş felsefesine uygun olarak Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesinde, sanayi faaliyetlerinin yapıldığı o ruhu yansıtacağız. Projede yaşayan bir müze konsepti uygulanacak olup, eski dönemin ruhunu muhafaza ederek modern çağın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup güzel bir müze anlayışı ortaya koyacağız” dedi.

Projede çevre düzenleme çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını anlatan Vali Salih Ayhan, “Sivas’a müthiş bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi’nin yanına Zanaatkarlar Çarşısı ve karşısına da Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi yapılacak. Bölgede bulunan Arkeoloji Müzesi de düşünüldüğünde burası âdeta müze havzası olacak” dedi.

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