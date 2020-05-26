Yıllar önce tiyatro salonunda izlediğim “Otogargara” oyununu, şu eve kapandığımız zor günlerde internet ortamında görünce eski dostlardan birine rastlamış gibi oldum, bir daha izledim.

İstanbul otogarında çalışanlar ile yolculardan kimilerinin trajikomik öykülerini küçük skeçler halinde anlatan bir oyun bu.

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“Sadece gidiş bileti satıyoruz. Musalla Turizm’de gidiş-dönüş bileti olmaz. Gidenlerin çoğu dönemez çünkü” diyen otobüs şirketi görevlisi…

Sevdiği adamı otobüs kazasında yitirdiğini bir türlü kabullenemeyip belki 40 yıldır her gün onu karşılamak için otogara koşup “Elazığ otobüsü geldi mi” diye soran kadın…

Derslerde milli fizik, milli kimya, milli geometri anlatmadığı için sürgüne gönderilen öğretmen…

Jandarma nezaretinde bir Anadolu kentinin cezaevine nakledilmek üzere otobüs bekleyen fikir suçlusu…

Sesinin güzelliğine güvenip şöhret olmak için İstanbul’a gelen genç…

Karakolda, “Vatandaşa elektrik verilir mi hiç, öğrenci mi bu” diye konuşan komiser…

Yıllardır koruyup kolladığı, üzerine titrediği oğlunu askere gönderen anne…

Hepsi bu kadar değil elbette…

Dolandırıcılar, sahtekarlar, rüşvetçiler, fuhuş sektöründe çalışanlar da boy gösteriyor oyunda…

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Her biri bağımsız oyun olabilecek skeçler çoğu zaman izleyicinin gözlerini yaşartan duygusal dokunuşlarla anlatılmış.

Şarkı ve dansların da yerli yerinde kullanıldığını söyleyebilirim.

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Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Turgay Kantürk’ün yönettiği, şarkılarını Serdar Kalafatoğlu’nun bestelediği, dekorunu Ali Yenel’in yaptığı, kostümlerini Neslihan Yargıcı ve Ayçin Tar’ın hazırladığı oyunda şu oyuncular rol almış:

Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Olgun Şimşek, Sinan Bengier, Gürdal Tosun, Zerrin Sümer, Özge Özbek, Figen Evren, Aydın Tolan, Serhat Özcan, Bican Günalan, Celal Tak, Handan Güngör, Mehtap Fidan, Nusret Karakuş, Nihat Aydın, Deniz Özerman, Işık Düzen.