Eski Bakan Eroğlu: Ilısu Barajı 7 yılda kendisini amorti edecek

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Arif ARSLAN- Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN’a gelen eski Tarım ve Orman bakanı Veysel Eroğlu, kendi adının verildiği Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın yılda 4 milyar 200 milyon kilovatsaat enerji ürettiğini söyledi. Baraj suları altında kalan Hasankeyf ilçesinin taşınma sürecini de anlatan Eroğlu, “Bir gece sabaha karşı uyandım ve dedim ki; Biz Hasankeyf’i başka bir yere taşımayalım. Hemen burada tarihi eserlerin karşısında çok güzel bir tabiat manzarası vardı. Buraya inşa etmeye karar verdik. Bütün kurumları topladık ve oy birliğiyle yeni Hasankeyfi’n burada kurulmasına karar verdik. Muhteşem bir baraj. 7 yılda kendisini amorti edecek. Zeynel Bey Türbesi’ni, bu yapıyı taşıyabilen, raylar üzerinden taşıyabilen tek ülke Türkiye” dedi.

Eski Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzele Geldiği Batman’da önce Vali Ekrem Canalp’ı makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti il binasına geçerek partililerle bir araya gelen Eroğlu, buradan Hasankeyf ilçesine giderek, Kaymakamlığı ziyaret etti. Eroğlu daha sonra Hasankeyf Arkeopark alanında peyzaj çalışmaları kapsamında Zeynel Bey Türbesi çevresine fidan dikimi gerçekleştirdi. Eroğlu, daha sonra Türkiye’nin en büyük 4’üncü hidroelektrik santrali olan, yaklaşık 2 yıl önce enerji üretimine başlanan ve kendi adının verildiği Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ile ilgili konuşarak, Hasankeyf ilçesinin sular altında kalan tarihi yapılarının taşınma sürecini anlattı.

‘OY BİRLİĞİYLE KARAR VERDİK’

Eroğlu, 2003 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne getirdiğinde barajla ilgilenmeye başladığını dile getirerek, “Hasankeyf’e 2003 yılında tebdili kıyafetle geldim. Eski Hasankeyf’i gezdim. Yani hakikaten Hasankeyf, Hasankeyf’e yakışır bir ilçe değildi. Pek çok tarihi köprüleri, taşları sökülmüş, tarihi binalar yok olmak üzere. Hatta Zeynel Bey Türbesi’ne gittim. Neredeyse yıkılacak durumdaydı. Bunları görünce dedim ki, bunları da kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Yepyeni bir Hasankeyf kurmak bizim boynumuzun borcudur diye besmeleyle işe başladık. Burada yeniden yerleşim için bir çalışma yapılmış. Çok değişik yerlerde ancak bir gece sabaha karşı uyandım ve dedim ki; biz Hasankeyf’i başka bir yere taşımayalım. Hemen burada tarihi eserlerin karşısında çok güzel bir tabiat manzarası vardı. Buraya inşa etmeye karar verdik. Bütün kurumları topladık ve oy birliğiyle yeni Hasankeyf’in burada kurulmasına karar verdik” diye konuştu.

‘HASANKEYF BÖLGENİN EN MUHTEŞEME TURİZM MERKEZİ OLACAK’

Yeni Hasankeyf’i kurmalarının 20 yıl aldığını ve Hasankeyf ile hala ilgilendiklerini ifade eden Eroğlu, Cumhurbaşkanının talimatıyla burada yöresel mimariye uygun muhteşem bir şehir kurulması için çalışmaya başladıklarını kaydetti. Eroğlu, şunları söyledi:

“Normal Hasankeyf’in 7 katı kadar bir alanda mimarisiyle, her şeyiyle çok güzel evler yapalım, tarihi eserlerin tamamını ihya edelim. Bütün kazıları yapalım tarihimiz ortaya çıksın. Kültür parkı ve kütüphane inşa ettik buraya ve ayrıca müze yapıldı ki bu bölgenin en büyük müzesi haline geldi. Hasankeyf bu bölgenin en muhteşem turizm merkezi olacak. Turizm açısından burası büyük bir potansiyele sahip. Burada hem baraj yapıldı hem de şu anda enerji üretiyor ki bu dünyanın sayılı barajlarından birisi. Yılda 4 milyar 200 milyon kilowat saat enerji üretiyor ki muhteşem bir baraj. 7 yılda kendisini amorti edecek. Zeynel Bey Türbesi’ni, bu yapıyı taşıyabilen, raylar üzerinden taşıyabilen tek ülke Türkiye. Bir de sözümüz var. Burayı yemyeşil yapacağız.”

Hasankeyf’teki programa Eroğlu’nun yanı sıra Batman Valisi Ekrem Canalp, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy ve Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk katıldı. (DHA)

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