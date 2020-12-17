Eski bakan Atilla Sav, son yolculuğuna uğurlandı

Burak TEKİN- Onur Can KANKAL- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski bakan Ömer Atila Sav (89), son yolculuğuna uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüten, Türkiye Barolar Birliği (TBB) kurucu genel sekreteri ve eski başkanı Atila Sav, dün tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Sav’ın cenaze namazı öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, Sav’ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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